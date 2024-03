L’Istituto “G Mostati” ha incontrato il presidente del Coni Malagò

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata all’insegna dello sport per gli alunni delle classi seconde e terze dell’IC “Moscati” di Benevento che su invito dell’ASD Rugby IV Circolo Benevento di via “F. Compagna”, hanno avuto l’opportunità di incontrare ildel Comitato Olimpico Nazionale Italiano () Giovanni. Nella prima mattinata gli studenti sono stati impegnati con la pratica di giochi propedeutici al rugby; poi con l’arrivo deldopo averlo accolto calorosamente e ascoltato il suo discorso, hanno avuto modo di porgli diverse domande relative alla carica che ricopre, alla sua carriera di calciatore, allo sport e alle prossime Olimpiadi. Grande soddisfazione da parte della Dirigente, dei docenti e alunni per la bellissima esperienza vissuta grazie alla collaborazione costante con il IV ...