Liste d’attesa nelle Marche | Saltamartini | “Ogni giorno soddisfatte 12mila richieste

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancona, 7 marzo 2024 – La sanità marchigiana nei numeri sviscerati dall'assessore regionale Filippo: “Nel 2023 sono state recuperate 128.374 prestazioni ambulatoriali, 2.768 ricoveri e 12.016 screening. Nonostante le segnalazioni di alcuni disservizi, va sottolineato chevengonoin media 12 mila prestazioni, quasi 9mila nei tempi. Per il 2024 abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro per il recupero delled'attesa ambulatoriali e ospedaliere. Stiamo lavorando per cercare di ridurle e per dare risposte ai marchigiani”. Farmaco salvavita introvabile: "La Regione ascolti i pazienti" Il vicepresidente della Giunta regionale è intervenuto in Consiglio, in replica ad un'interrogazione del Partito Democratico e non si è sottratto dal parlare di alcuni temi, quali ...