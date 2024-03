Liotti | “Il gol è una liberazione per me”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho pianto dopo il gol, è stata una, perché venivo da un periodo non facile della carriera. Ringrazio l’Avellino che mi ha dato questa occasione e oggi per me è stata unaimportante. Non è facile stare fermo, non è facile allenarsi da solo, perché non hai le distanze, non hai rapporti con nessuno”. Così Daniele, difensore dell’Avellino nel post gara. “Per fortuna è arrivata questa chiamata – sottolinea – Spero di poterlo ripagare sul campo. Perchè sono rimasto fuori? Non lo so, me lo chiedo anche io. La mia caratteristica è quella di spingere e mi metto a disposizione. Conterà la mentalità vincente da qui alla fine”. ” Sappiamo di essere l’Avellino e bisogna creare quella coesione, quella mentalità vincente. Vedo tanto sacrificio negli allenamenti, la squadra dà tutto in ...