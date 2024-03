L’intreccio L’Asta Taverne sfida il Terranuova Siena interessato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il destino della Robur, domenica, si intreccerà con quello del: perché la squadra di Magrini possa festeggiare la Serie D, non solo dovrà battere il Signa al Berni, ma gli arancioblu dovranno fermare ilTraiana, proprio come accaduto nel girone di andata. I ragazzi di Bartoli si presenteranno all’appuntamento forti del successo sulla Sinalunghese, tre punti fondamentali in ottica salvezza e con tutta la voglia di tirarsi furi dalla zona rossa della graduatoria. Sarebbe importante, per, centrare un risultato positivo: la prossima settimana, per l’ultima giornata prima della sosta del campionato, gli arancioblu osserveranno il turno di riposo. Per ladiBracciolini torneranno a disposizione gli squalificati Lorenzo Mazza (due giornate) e ...