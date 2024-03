L' interminabile battaglia di Nadal contro gli infortuni

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Ladi Rafaelgliè un calvario senza fine. Il tennista spagnolo, 38 anni a giugno, si è ritirato alla vigilia del suo esordio al torneo di Indian Wells rimandando ancora una volta il suo ritorno nel circuito Atp. Una decisione, arrivata come un fulmine nel cielo della California, che ha preso alla sprovvista fan e addetti ai lavori. Soprattutto dopo che, quattro giorni prima dell'annuncio, il maiorchino era stato protagonista di un inamichevole, a Las Vegas,Carlos Alcaraz, suo connazionale e numero 2 del mondo. Un'esibizione, perduta ma senza conseguenze, da cui non era emerso nessun segnale negativo sulle condizioni dima che, forse, ha fatto riflettere l'atleta sullo stato del suo recupero fisico. ...

