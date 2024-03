L’Inter ritrova il suo oro Thuram | l’arma anti Atletico Madrid ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024)è rientrato a pieno regime e freme per affrontare nuovamente l’del Cholo Simeone.gli farà il warm-up contro il Bologna sabato.? Messo in ovatta per due settimane a causa di un’elongazione muscolare, oraè perfettamente rientrato e freme per giocare il ritorno di Champions League contro l’al Civitas Metropolitano. E’ lui la vera arma di Simone Inzaghi, che prima però lo testerà contro il Bologna in campionato. Una sorta di warm-up per l’attaccante francese, che dovrebbe peraltro partire da titolare, ma non finire la partita. Mercoledì 13 si volerà a. L’, che dovrà recuperare la partita, probabilmente imporrà un canovaccio diverso rispetto a ...