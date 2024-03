L'inflazione non frena le migliori. Sempre più grandi e redditizie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) di Antonio Matacena e Marco Maria Mattei Il 2022 è stato un anno complessivamente positivo per il sistema economico nazionale. Dopo un 2021 straordinario, che grazie ad una crescita del 7% ha riportato l’economia italiana ai livelli pre-pandemia, il Pil nazionale è cresciuto significativamente anche nel 2022 (+3,7%) e ciò nonostante un rallentamento delle principali economie mondiali (USA +2% e Cina +3%) e anche di alcuni importanti mercati europei (Germania + 1,8% e Francia +2,5%). Nel corso del 2022, tuttavia, la sfida più complessa per le imprese italiane è stata probabilmente l’incremento dei prezzi delle materie prime – in particolare del gas naturale – che, alimentato dall’invasione russa dell’Ucraina, si è rapidamente diffuso in tutte le filiere produttive. Non stupisce quindi che nel 2022si sia attestata al +8,7%, con una crescita senza pari ...