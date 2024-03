L' inflazione nella Ue cala più del previsto ma la Bce non taglia i tassi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il primo taglio deida parte della Bce potrebbe arrivare tra giugno e luglio. Si conferma dunque il passo cauto del Consiglio direttivo della banca centrale europea che ancheriunione di oggi ha deciso di non toccare idi interesse. “Vediamo segnali, ma non abbastanza per essere sufficientemente fiduciosi” sulla situazione e sulla fine dell’alta. “Abbiamo bisogno di più dati, e avremmo dati a sufficienza a giugno”, spiega Christine Lagarde, Presidente della Bce al termine della riunione del Consiglio direttivo. Attualmente il livello dinell’Eurozona, stando alle ultime misurazione dell’Eurostat, a febbraio si è attesta al 2,6%, in calo rispetto al 2,8% di gennaio, quella core è invece al 3,1%, troppo alta per far muovere la Bce: "Da quando la Bce si occupa di ...