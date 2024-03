L' Inferno nella Marsica | Vendono la Figlia e lo Sposo Designato e la Famiglia la Fanno Schiava

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'Aquila - Unacomposta da padre, madre e figlio di origini romene, ma residente da tempo in città, è stata arrestata con l'accusa di riduzione in schiavitù, aggravata dalla giovane età della vittima, una quindicenne anch'essa di nazionalità romena. La vicenda ha preso avvio lo scorso ottobre, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile ha notato la ragazza chiedere l'elemosina per strada, riuscendo a allontanarla dai suoi aguzzini. Si è scoperto che la giovane era stata "prelevata" con l'inganno dal suo paese d'origine e costretta a una sorta di "affido" in cambio di denaro, concordato dalla madre. Le indagini, condotte dalla Compagnia dei Carabinieri e coordinate dalla procura distrettuale antimafia dell'Aquila, hanno svelato uno scenario agghiacciante: la ragazza, giunta in Italia nel 2022, era stata privata della libertà di movimento, dei documenti e dei ...