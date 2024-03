L’imposta di soggiorno indigesta | I nostri clienti andranno altrove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lettera-appello sottoscritta dai gestori di numerose strutture ricettive, con la richiesta al sindaco Andrea Cassani e all’amministrazione di annullare l’istituzione deldi. Votata dal consiglio comunale a dicembre,dientrerà in vigore in città dal primo aprile: 200mila euro l’anno è la cifra che il Comune prevede di incassare con la tassa che sarà corrisposta per ogni pernottamento in hotel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, B&b e immobili destinati alla locazione breve. La novità ha suscitato il malcontento tra gli operatori del settore, che nella lettera indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali scrivono: "Con questo appello intendiamo chiederVi di riconsiderare la delibera e di annullare il provvedimento che istituisce ...