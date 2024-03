Liliana Fiorelli | chi è il fidanzato | “Sono legata a un uomo | ma ho amato anche donne”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha sempre creduto nell’amore in tutte le sue sfaccettature: “Guardando indietro, posso dire di avercon diversa sfumatura, ma stessa intensità, sia uomini sia” racconta in un’intervista sul settimanale Oggi.non è restia a parlare della sua vita privata. In un’intervista al settimanale Oggi, ha confessato di averuna donna: “La prima volta? Miinvaghita della mia compagna di giochi alle medie. Con lei provavo un senso di appagamento totale, non avevo bisogno di riempire il silenzio. Quella è stata l’illuminazione. Più avanti ho avuto una relazione con un ragazzo che è ancora un mio carissimo amico, quindi con una donna molto più grande, una persona estremamente formativa ...