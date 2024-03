Libri | “La ragazza di Boston” | il nuovo romanzo di Paolo Valenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (askanews) – “Ladi” è ildel giornalista: edito da Arkadia Editore, sarà disponibile da domani, venerdì 8 marzo in tutte le librerie e negli shop online. Le parole che danno il via alla storia sono quelle di Alessandro Gentili: un ragazzo di ventidue anni che, come tanti coetanei, divide le sue giornate tra studio, passione per il calcio e ascolto della musica. È il 21 marzo 1990 e sta per iniziare una nuova sessione d’esame. Alessandro non sa ancora che, varcando la soglia dell’aula, incontrerà la persona che più di ogni altra lascerà un’impronta indelebile nella sua vita: Meredith O’Brady, l’assistente che sta per interrogarlo, “ladi” del titolo, trasferitasi in Italia per ...