(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) –di. Parole che insieme aprono uno scenario infinito di visionaria immaginazione: il respirolibertà coniugato al sogno che è insieme desiderio, leggerezza, impossibile che diventa possibile, futuro oltre il presente. POP/– Italia 1960-1979diè laideata e curata dall’artista Roberto Floreani per il Comune die Silvana Editoriale che sarà possibile visitare fino al 30 giugno 2024 negli spaziBasilica Palladiana di.Un progetto di pittura, scultura, video e letteratura, inedito per l’Italia, con 100 opere di 35 artisti provenienti dai principali musei, gallerie e collezioni private nazionali, opere originali e autonome dalle ...

Liberi di Sognare, in mostra a Vicenza il 'riscatto' della Pop-Beat italiana: Alla Basilica Palladiana fino al 30 giugno 2024 il progetto ideato e curato dall'artista Roberto Floreani: "Una mostra immediata, popolare, adatta per tutte le età, che stimola l'immaginario" Liberi ...adnkronos

“Ci vediamo ad agosto”: è uscito oggi il libro postumo di Gabriel García Márquez (di cosa parla): È stato pubblicato “Ci vediamo ad agosto”, il libro postumo di Gabriel García Márquez, per volontà dei figli del premio Nobel.greenme

Incidente fatale per Luca Falcon in Angola. Perdiamo un amico, un motociclista dal cuore grande: Non ha potuto evitare lo scontro con un camion mentre stava compiendo per la prima volta un raid solitario senza la moglie Giulia con cui aveva fondato il progetto di solidarietà Karma On The Road ...moto