“Li abbraccerei | il loro è il dramma peggiore” Il messaggio di Gino Cecchettin

(Di giovedì 7 marzo 2024)continua il suo tour di presentazione del libro “Cara Giulia”, scritto dopo iltico femminicidio della figlia, Giulia. L'uomo, presente all'Università La Sapienza di Roma come ospite della terza edizione di Obiettivo 5, campus di formazione per l'equità e l'inclusione, ha mandato unai genitori di Filippo Turetta, che dopo l'arresto confessò l'assassinio di Giulia: “Mi sono immedesimato nei genitori di Filippo diverse volte, anche perché sono molto razionale. Hanno tutta la mia comprensione, dareiun abbraccio. Non li posso giudicare, stanno vivendo unpiù grande del mio. Io cercherò di tornare a sorridere, ci sono già riuscito ho amici e figli fantastici.faranno più fatica. Saranno sempre i ...

Gino Cecchettin: «abbraccerei i genitori di Turetta, non li posso giudicare. Hanno tutta la mia comprensione»: Gino Cecchettin è commosso: «Questo applauso spero sia per Giulia: non sono riuscito a trattenere le lacrime entrando, perché era una studentessa come voi. Era una ...ilgazzettino

Cecchettin, 'abbraccerei genitori di Filippo, mia comprensione': "Mi sono immedesimato nei genitori di Filippo diverse volte, anche perché sono molto razionale, hanno tutta la mia comprensione, darei loro un abbraccio; non li posso giudicare, stanno vivendo un dram ...ansa

Gino Cecchettin: «abbraccerei i genitori di Filippo, vivono un dramma più grande del mio»: Il padre di Giulia parla a Obiettivo 5, l’iniziati va del Corriere della Sera alla Sapienza di Roma: «Mi sono immedesimato nei genitori di Filippo diverse volte» ...27esimaora.corriere