L’export è un punto di forza italiano Grazie anche alle Pmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) di Marco Principini Da sempreè undidelle imprese italiane. Giuseppe Ermocida, partner di PwC, analizza lo scenario attuale, non esente da turbolenze. Ermocida, qual è la situazione? "L’Italia detiene una quota di mercato nel commercio globale molto rilevante: il 2,7% delglobale, share che fa del Bel Paese il settimo maggiore esportatore al mondo". Quali sono i punti di? "Il sistema Paese vanta una forte presenza sui mercati internazionali, sia per l’importanza strategica delle nostre imprese nelle catene globali del valore, sia per la qualità dei nostri prodotti e la forte componente innovativa e tecnologica". I settori più presenti? "Da sempre i comparti della moda, dell’arredamento, dell’automazione e dell’alimentare hanno ricoperto un ruolo da ...