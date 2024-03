Levante ricattata dall’ex | ‘Che video aveva tenuto di noi ’

(Di giovedì 7 marzo 2024) In un’intervista rilasciata al magazine “Vanity Fair”, Claudia Lagona, nome all’anagrafe dell’artista, ha condiviso alcuni aspetti molto personali della sua vita. L’artista ha rivelato di aver affrontato momenti molti difficili a causa di un ex partner ossessivo. La cantante, che ha da poco compiuto 36 anni, ha raccontato di aver trascorso un po’ di MovieTele.it.

Ricattata con i video privati girati all’epoca della loro relazione affinché non lo lasciasse. È quanto racconta Levante a proposito di un ex compagno ... (fanpage)

Levante: “Un mio ex mi ha ricattata, non si rassegnava”: In un'intervista molto personale concessa a "Vanity Fair", Levante racconta di come fu perseguitata da un ex gelosissimo ...donnamoderna

Levante, l’incubo con un suo ex: “Mi ricattava con video privati”: Levante ha raccontato che un suo ex l’ha ricattata. Possedeva filmati e file privati e le mandava centinaia di mail. Ha anche parlato della depressione post-partum che ha vissuto ...105

Levante: i ricatti, la gelosia e le minacce dell'ex: «Sì. Anche io ci sono passata». Inizia così il racconto di Levante su una parte della sua vita tenuta nascosta per tanto tempo. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato di aver ...informazione