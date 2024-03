Levante | “Io ricattata dal mio ex per dei filmati privati Ho avuto paura” Ecco come è finita

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri, file. Mi chiamava in continuazione: 'Sto male', mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo. Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno". La cantautrice Claudia Lagona, in arte, in un'intervista di copertina a Vanity Fair racconta per la prima volta di essere stata vittima di un uomo "che non si è rassegnato al mio 'non ti amo' ". Una storia comune a quelle di molte donne e che ha trovato la solidarietà di tanteera già successo quando aveva confessato di avere sofferto di depressione post partum. L’empatia e la condivisioneripercorre quei momenti fino alla denuncia e spiega perché ha deciso di condividere questo pezzo di verità ora, a distanza di una ...