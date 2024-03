Lettura | straordinaria avventura Notte bianca da paura in Convitto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Venerdì 1° Marzo si è svolta, presso ilCicognini, la primain biblioteca, trascorsa dalla nostra classe e tre delle nostre prof leggendo racconti horror. È stata un’esperienza, rigorosamente senza cellulari, davvero divertente, che non dimenticheremo! Leggere è di solito un hobby individuale, ma la nostra prof ci ha dimostrato che può essere bello anche condividerlo, abituandoci, sin dal primo anno, allaad alta voce di tanti libri, classici e non. Così siamo stati tutti coinvolti, incluso chi ha difficoltà linguistiche o di altro genere. Leggere è una delle attività più antiche nella storia dell’umanità e rappresenta molto più di quanto si possa immaginare. I libri sono molto importanti non solo perché grazie a loro le informazioni, anche le più antiche, si sono conservate fino a ...