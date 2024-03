L' esorcista - Il credente | a che punto è il sequel Deceiver?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il produttore ha aggiornato sullo stato del, dopo la performance non esaltante al box-office di L'- IlL'- Ildi David Gordon Green non ha raggiunto il successo finanziario e di critica ottenuto dal suo Halloween del 2018, il che ha causato alcuni ritardi con il previsto seguito intitolato. Tuttavia, il produttore Jason Blum si è detto fiducioso che ilverrà realizzato. Il film era originariamente previsto per l'aprile del 2025 e, pur essendo stato rimosso da quella data di uscita, potrebbe ancora arrivare l'anno prossimo, se Blum riuscirà a trovare un nuovo regista in tempo. Infatti, David Gordon Green non tornerà alla regia, rimanendo solamente come produttore esecutivo. "Faremo sicuramente un altro …