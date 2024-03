L’Esercito raddoppia Altri 17 militari in arrivo a Perugia

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Potenziare i controlli integrati del territorio: è quanto sollecitato dal recente Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Armando Gradone. Integrazione che interessa tanto le forze dell’ordine che le polizie locali, ma anche. Che in Umbria, da tempo, presidia i siti sensibili della regione. A partire da Assisi con le sue basiliche. E la presenza diimpegnati sul territorio è destinata ad aumentare, se si considera che dall’inizio del mese di marzo, a questo obiettivo sono stati destinati17oltre ai 15 già impiegati. L’incremento è stato oggetto dell’incontro, coordinato dal colonnello Stefano Silvestrini, comandante territoriale perin Umbria, tra il prefetto Gradone e il colonnello Francesco ...

