Legnano | mancata precedenza | ciclista investito alla rotonda di via XX Settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Milano), 7 marzo 2024 – Una“saltata” e ad avere la peggio è stato ilche stava impegnando la: l’incidente ha avuto come teatro, nella prima mattinata di oggi, l’incrocio tra la Provinciale 12 e via XX, particolarmente pericoloso soprattutto nelle ore di maggior afflusso della mattina. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto, il 40enne che viaggiava a bordo della bicicletta aveva preso laquando è statoda un’autovettura che impegnava la stessaproveniente da un’altra direzione e che non avrebbe rispettato la. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa diche ha poi trasportato il ...