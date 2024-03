Le uscite musicali dell' 8 marzo | Ariana Grande | Norah Jones | Rose Villain e tanto rock

(Di giovedì 7 marzo 2024) È un week end quasi tutto al femminile quello in arrivo per il mondoa discografia. Tra le tante novità, in occasionea festaa donna tornano in pista artiste internazionali comee l’ex Sonic Youth Kim Gordon, mentre in Italia c’è attesa pere BigMama. Spazio anche per ildi Judas Priest, Libertines, Jesus and Mary Chain e Bleachers. Dopo quattro annipunta a riprendersi le classifiche con il disco ‘Eternal sunshine’, il cui titolo omaggia il film ‘Se mi lasci ti cancello’. L’artista con quest’album mette in mostra un nuovo lato di sé stessa, più maturo, determinato e ispirato, che sperimenta con il pop, l’house e la ...

BigMama presenta ‘Sangue’: “Canto dolore e riscatto”: "Una come me serviva proprio nel panorama musicale italiano, in tv in particolare penso sia giusto dare spazio anche a personaggi non conformi agli standard".lapresse

Ha ragione James Blake, la musica di oggi è una grande #ADVentura: Da quando abbiamo smesso di comprare dischi, le canzoni sono diventate come i figli dei Ferragnez, l’esca per farti seguire il profilo Instagram coi consigli per gli acquisti. Ma i cantanti penseranno ...rollingstone

Musica: in uscita "Best Of Bruce Springsteen", la raccolta per i 50 anni di carriera del Boss: Sony Music celebra i 50 anni di carriera discografica di Bruce ... come “Born To Run” e “Hungry Heart”, alle recenti uscite “Hello Sunshine” e “Letter To You”. Queste leggendarie canzoni che ...primapaginanews