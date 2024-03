Le uova di Pasqua potrebbero costare tanto per colpa del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Con l’arrivo della, si prospetta una sorpresa meno gradita all’interno deglidi cioccolato: prezzi spropositati. Il dolce tipico della festività potrebbedi più quest’anno, e la causa principale risiede nell’incremento dei prezzi del cacao, la materia prima fondamentale per la produzione del cioccolato. Questi prezzi sono ai loro massimi storici, con un’impennata vertiginosa negli ultimi mesi. Da gennaio, quando la tonnellata di cacao costava circa 3.800 dollari, si è arrivati a superare i 6.000 dollari, con un aumento senza precedenti nell’ultimo mese, il più forte degli ultimi 22 anni. Il mercato del cacao nella borsa di New York ha registrato un nuovo massimo storico per i prezzi, con una tonnellata che ha toccato i 5.874 dollari. Questo segna un raddoppio approssimativo del costo dell’ingrediente chiave per la ...