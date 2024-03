Le trattenute fiscali in busta paga fanno abbassare l’importo | ma è possibile diminuirle

(Di giovedì 7 marzo 2024) Leindrasticamentedel tuo stipendio? Ecco come fare a ridurle. Ogni mese attendiamo bramosi l’arrivo dello stipendio, spesso però quando ce lo vediamo accreditare sul conto corrente troviamo delle amare sorprese. Come ridurre lein(Cityrumors.it)Non è raro infatti che oltre alle solite, già di per sé piuttosto alte, ci siano anche delle tassazioni extra. Un boccone davvero amaro da digerire, soprattutto se si pensa a tutti gli sforzi fatti a lavoro. Tutti questi fattori concorrono a farsignificativamentedel nostro compenso con gravi ...

ASML vuole case e agevolazioni fiscali per rimanere in Olanda: Il governo demissionario sta lavorando in segreto per evitare che l’azienda ASML (parzialmente) lasci l’Olanda. Secondo De Telegraaf, è stata avviata un’operazione speciale denominata ‘Beethoven’ per ...31mag.nl

Pensione, a marzo arrivano gli aumenti: tutti i calcoli fascia per fascia: Da questo mese di marzo chi ha una pensione annuale fino a 28mila euro vedrà un aumento del rateo mensile. Si tratta di circa il 2% in più. Ecco i calcoli ...ilgiornale

Pensioni, al via gli aumenti: chi ci guadagna di più: C'è un'eccezione: le prestazioni non assoggettate alla tassazione (invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni) non subiscono trattenute fiscali. In ogni caso, la prima data ...agrigentonotizie