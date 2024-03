(Di giovedì 7 marzo 2024) La Spezia, 7 marzo 2024 - Ancora un pusher colto sul fatto edto dalla polizia locale nel quartiere Umbertino. Gli agenti del nucleo della polizia giudiziaria del comando di viale Amendola, ultimamente hanno implementato il servizio svolto in abiti civili direttamente sul territorio, con un collegamento in tempo reale con colleghi dalla propria centrale operativa, che riescono ad avere simultanea visione da più angolazioni grazie alledella videosorveglianza cittadina di recente potenziate di numero. Da gennaio, grazie a questo metodo sinergico di indagine, sono stati compiuti arresti e denunciati diversi soggetti per spaccio. L’ultimo in ordine di tempo ieri pomeriggio, quando l’che visionava leha avvisato il collega che era in zona in quel momento, sotto i portici di piazza ...

Telepass, se guidi così becchi 5.000€ di multa: le telecamere non ti vedono | Purtroppo succede s…: Anche il Telepass ha le sue pecche e se guidi in questo modo la telecamera non riesce a prenderti e ti arriva una multa anche di 5.000€.0-100

Le telecamere vedono lo spacciatore in azione, l'agente sul posto lo arresta: La Spezia, 7 marzo 2024 - Ancora un pusher colto sul fatto ed arrestato dalla polizia locale nel quartiere Umbertino.lanazione

Ti spiano dalle telecamere di casa Il modo per scoprirlo, controlla subito: Le telecamere di casa sono uno strumento molto utile per la ... telecamere e aggiungere le chiavi di ricerca “falla di sicurezza”, o “breach” per vedere subito se saltano fuori delle notizie in merito ...abruzzo.cityrumors