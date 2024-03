Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di giovedì 7 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Luna è tornata ottimista, servitevi del vostro fiuto per la ricerca di nuove possibilità di successo e di guadagno, attenti solo a non strafare. Fascino in amore, sorprese dagli amici. Le amicizie e le conoscenze possono avere un ruolo importante se avete qualcosa di molto personale da rivelare, questo è il momento di parlare, avrete aiuto e comprensione, favori persino dalle autorità. Venere in trionfo! Toro Aumenta il nervosismo, a causa della Luna contraria, che stanca soprattutto le donne del segno, apprensive nei confronti dei figli e della famiglia. Agite lo stesso, se avete ...