Le sorelle delle mongolfiere | I nostri aerostati made in Sesto Passione ereditata dal nonno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laper il volo affonda le radici nella storia della famiglia perché il, Paolo Cisaro, collaudava aerei durante la seconda guerra mondiale e poi si lanciò nel mondo della pubblicità. Il figlio, Enzo, quando correva l’anno 1960 fondò la Aeronord, che aSan Giovanni produce e personalizza grandi, unica società in Italia a fornire la mongolfiera a gas, principalmente per eventi e tour pubblicitari. Un’attività che ora vede al timone le figlie di Enzo, Claudia Maria e Maria Raffaella, che negli ultimi anni hanno conquistato posizioni di mercato con una crescita del fatturato del 30%. LeCisaro, classe 1971 e 1975, sono due4.050 imprenditrici artigiane attive nel Milanese. Il papà Enzo, che ora ha 84 anni, le aiuta ...

