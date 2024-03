Le scuse del campione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Se anche il compostissimo Beppe Bergomi è incappato nella prima espulsione da allenatore significa che, parafrasando Giulio Andreotti, il calcio logora chi lo pratica. La notizia però non è il passo falso dello “Zio”, che dentro e fuori dal campo è sempre stato un esempio di fair-play. Semmai è la reazione dell’ex mundial al “doppio giallo” che gli costerà l’allontanamento per una ventina di giorni dalla panchina degli Allievi Elitè 2007 della sua Accademia Inter. Reazione affidata a quattro-parole-quattro: “Ho sbagliato, chiedo scusa”. Nessun arrampicarsi sui vetri ma la semplice constatazione di un errore personale. Sai quanti casini disinnescati – al semaforo, in coda al supermercato o in famiglia – se usassimo di più quelle quattro magiche parole. In fondo basterebbe ricordarci che “tutti siamo umani e possiamo sbagliare”, come ha sottolineato lo stesso Bergomi. Un’altra ...