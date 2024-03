Le rettrici sono ancora poche | ma agguerrite | e decise a sostenere la crescita delle ragazze | insieme a quella dei loro atenei A iO Donna spiegano come

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’ ultimo rapporto “Analisi di genere” dell’Anvur, l’agenzia di valutazione dell’università, conferma che le donne partono in testa, poi rallentano e si fermano nellacarriera accademica: ogni anno le matricole di sesso femminileil 55 per cento, le laureate il 57, al dottorato uomini e donne si pareggiano. Da qui, la forbice: le associateil 42,3, le ordinarie il 27. In cima alla classifica, 12 donne su un totale di 85 rettori., certo. Ma la novità è che da qualche mese al vertice della Crui, la Conferenza che li rappresenta, si è insediata una, Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano Bicocca. ...