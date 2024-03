Le presenze vanno bene Puntiamo alla permanenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Martedì è stata la giornata dedicata al turismo di Pisa che ha coinvolto enti, associazioni, cittadini e istituzioni. Un’occasione di confronto che la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) non si è lasciata scappare, partecipando sia al tavolo di lavoroSala delle Baleari la mattina, sia al confronto pubblico apertocittadinanza nel pomeriggio. Tra i numerosi cittadini che ieri si sono presentati in comune, era presente anche Geni Bigliazzi, Presidente CNA turismo e commercio Pisa. Presidente, siete soddisfatti dell’incontro sul turismo? "Assolutamente soddisfatti, è un sogno che si realizza vedere questa partecipazione. La sala era strapiena di stakeholders nel settore turistico di Pisa e provincia ed è stato un messaggio straordinario per tutti, vuol dire che le persone vogliono aderire alle ...