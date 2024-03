(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo i sorprendenti successi di pubblico dell’ultima rassegna deldel Cinema di Lucca riprende il programma con nuovi film in prima visione, alcuni rari e ai margini della distribuzione commerciale. L’associazione ha compreso che questi film incontrano i gusti di spettatrici e spettatori curiosi di novità e stanchi di prodotti omologati e di facile consumo. I film scelti per ogni programma vengono proposti secondo tematiche, autori, storie che lasciano il segno e contraddistinguono i nostri tempi e le nostre società. Il programma del prossimo ciclo vede infatti cinque opere uniche,e di grande impatto emotivo: staal Centrale La petite di Guillaume Nicloux,14 marzo Smoke Sauna, i segreti della sorellanza di Anna Hints,21 marzo Green Border di Agnieszka Holland, ...

La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un' opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi , ... (sport.tiscali)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 I Block Devils sono secondi in classifica a -3 da Trento, ma Piacenza non demorde e insegue gli umbri a due ... (oasport)

Le perle rare del giovedì sera con il “Circolo“: Il Circolo del Cinema di Lucca riprende la programmazione con film in prima visione, rari e di grande impatto emotivo, per un pubblico desideroso di novità. La tessera annuale è necessaria per acceder ...lanazione

Renato Zero, «Autoritratto - I concerti evento»: annunciate due nuove date a giugno: Oltre 30 brani in scaletta, tra grandi classici e perle rare, e più di tre ore di show, inframezzate da video, visual, e un medley dance per far ballare il pubblico di un Nelson Mandela ...ilmessaggero

Come e perché le ostriche fanno le perle: Le ostriche, molluschi eleganti e prelibati, racchiudono un tesoro di grande valore e dalle diverse tonalità, dal bianco fino al nero.viaggi.nanopress