Le PAGELLE Peli | buoni spunti Pretato | gran gol Vivoli decisivo

(Di giovedì 7 marzo 2024)6,5. Nel finale evita la sconfitta con un intervento6. Il voto è la media tra la doppietta concessa a Rizzo Pinna (5) e ilgol dell’1-1 (7). ESPECHE 6. Festeggia i 100 gettoniata, ma viene sostituito prima della fine per motivi tattici. DELPUPO (13’ st) 6,5. Nei pochi minuti in campo colpisce una traversa e firma il sorpasso. Esce per infortunio. AMBROSINI (41’ st) sv GUIDI 6. Controlla bene Disanto e finisce centrale con l’uscita di Espeche. CERRETTI 5,5. Alla prima da titolare, ha ancora un po’ di ruggine da smaltire. PERRETTA (13’ st) 6. Conferma la sua importanza quando entra in campo. LOMBARDI 5,5. Perde qualche pallone di troppo. BENEDETTI (13’ st) 6. Col suo ingresso dà geometrie alla squadra. IGNACCHITI 6. Si esprime meglio nel secondo tempo. ...