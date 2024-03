Le opposizioni unite tranne Iv rilanciano la battaglia sul salario minimo | “Raccolta firme per presentare legge di iniziativa popolare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le– con l’eccezione di Italia viva –lasulannunciando unaper riproporre la misura con unadi. E lo fanno a pochi giorni dal voto in Abruzzo, che preoccupa non poco la maggioranza dopo il ribaltone in Sardegna. “Continuiamo a batterci”, spiegano in una nota Angelo Bonelli (Verdi), Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni (Si), Riccardo Magi (Più Europa), Enzo Maraio (Psi) ed Elly Schlein (Pd), “per garantire retribuzioni giuste e dignitose in linea con l’articolo 36 della Costituzione. Tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri hanno diritto a una risposta. La destra con ...