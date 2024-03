Le mille sfumature della lingua italiana Grandi e l’insegnamento nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Quale italiano insegna la scuola?. È questa la domanda a cui tenterà di dare risposta la conferenza di Nicola(Università di Bologna) in programma oggi alle 17, nella sala Agnellibiblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). L’incontro è inserito nel ciclo ‘I coloriconoscenza.ggi, arti, scienze’ a cura dell’Istituto Gramsci in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea. A differenza di discipline che si basano su dati che hanno un innegabile grado di oggettività,è soggetto a variabili sociali spesso imprevedibili. Una, infatti, cambia da situazione a situazione e da parlante a parlante. Queste alcune tematiche al centro dell’incontro.