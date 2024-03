Le innovative batterie allo stato solido ION Storage: senza anodo sono più sicure ed economiche: Nelle batterie allo stato solido di ION Storage, l’anodo è "affogato" all’interno del separatore ceramico, sotto forma di canali. Tradotto, batterie economiche, nessun pericolo di incendio.dmove

I pannelli fotovoltaici a fine vita si trasformano in batterie: 07/03/2024 - Da rifiuti a risorse. ENEA ha brevettato un processo a basso impatto ambientale per recuperare il silicio da pannelli fotovoltaici a fine vita e trasformarlo in un nanomateriale innovativ ...edilportale

Genova, Tursi: "Nel 2024 la prima comunità energetica in città": Intanto i primi studenti sono entrati nei giorni scorsi e dopo oltre 5 anni sono tornate abitate le case di via Porro 6 sfollate a causa del crollo di ponte Morandi. Edifici all’avanguardia sotto il p ...primocanale