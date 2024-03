Le immagini di Trump con gli afroamericani generate con l’Intelligenza Artificiale per ingannare gli elettori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’ex presidente degli Usa Donaldin posa, circondato da uomini e donne. Questo è quello che si vede nelleche circolano sui social da mesi. Tuttavia, quellenon sono vere foto di, bensì strumenti per garantire all’ormai unico candidato repubblicano alle elezioni del 2024 l’appoggio della comunità nera, che nel voto del 2020 aveva appoggiato Biden con il 92% delle preferenze, come come riporta il New York Times. Percentuale di gradimento che ora è scesa al 71%, cedendo potenziali voti proprio al. Al momento non è chiaro sesia stato direttamente informato o coinvolto nella diffusione o nella creazione delle, ma ci sono segni evidenti che queste sono statecon ...