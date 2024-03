Le Iene portano Mario Adinolfi in un bordello austriaco | le parole di una prostituta lo spiazzano | “Io qui sto da dio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) E Lea prostitute. Tutto legale, ovviamente, secondo la legge austriaca dove tutto è avvenuto. Il celebre politico romano è stato protagonista di un lungo servizio del programma di Italia 1 dove la iena Gaston Zama si è recata con lui in un, il Wellcum, per “capire bene ciò che in questi anni, in cui la prostituzione non l’ho frequentata, forse non ho capito”.ha definito la goliardata un “crash test”: “Se la prostituzione è legalizzata, se diventa normale fare la parrucchiera o la squillo, io ho perso”. Il leader del Popolo della Famiglia ha così parlato con i gestori della struttura. Dal loro canto i proprietari delhanno spiegato come funziona il sistema: le ragazze pagano una cifra ...