Le Iene | Mario Adinolfi in un bordello in Austria per un “crash test” VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il celebre politico romanoè stato protagonista di un lungo servizio del programma Lenel quale Gaston Zama si è recato con lui in unin, il Wellcum. A detta di, l’intento era quello di “capire bene ciò che in questi anni, in cui la prostituzione non l’ho frequentata, forse non ho capito”. Tutto è avvenuto in modo legale, ovviamente, secondo quanto previsto dalla leggeca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@71)ha proseguito, definendo quell’esperienza come una sorta di...