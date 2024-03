Le foto generate con l’IA per fingere che Trump ami la comunità nera

(Di giovedì 7 marzo 2024) Di Leonardo Bianchi Mancano ancora diversi mesi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma sta già emergendo un nuovo filone disinformativo: quello legato all’intelligenza artificiale getiva. Negli ultimi tempi si sono verificati alcuni casi di disinformazione realizzati attraverso questo strumento e uno di questi ha riguardato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il 21 gennaio del 2024 migliaia di elettori democratici dello Stato del New Hampshire hanno ricevuto una chiamata automatizzata, in cui la voce del presidente li invitava a non votare alle primarie del Partito Democratico (in seguito vinte da Biden). «È importante che conserviate il vostro voto per le elezioni di novembre», esortava la voce. «Il voto di questo martedì il 23 gennaio non fa altro che favorire i Repubblicani nel loro tentativo di eleggere nuovamente Donald ...

La disinformazione generata dall'Intelligenza artificiale è aumentata in un anno del 130% su X: A dirlo una ricerca britannica condotta da una no-profit impegnata nel contrasto all'odio online. Dalla foto di Trump con simpatizzanti afro a finte foto di schede elettorali buttate, i rischi per gli ...rainews