Le confessioni della figlia di Brigitte Macron nel suo ultimo romanzo | Assises

(Di giovedì 7 marzo 2024) Parigi. Dei tre figli che, première dame di Francia, ha avuto col suo primo marito, André-Louis Auzière, Tiphaine, oggi 40enne, è stata la più presente nei momenti difficili. Quando la madre è stata oggetto di calunnie e osservazioni inappropriate sulla sua differenza d’età con l’attuale marito e inquilino dell’Eliseo, Emmanuel, Tiphaine Auzière è sempre stata al suo fianco per difenderla, alzando la voce contro chi si permetteva di emettere giudizi e cattiverie. Come nel 2019, quando lanciò su Twitter l’hashtag #Balancetonmiso (denuncia il tuo misogino), in risposta ai commenti fuori luogo di Jair Bolsonaro sull’aspettomadre. “Siamo nel 2019 e ci sono dei dirigenti politici che ancora prendono come bersaglio una donna che ha un ruolo pubblico per il suo aspetto fisico”, attaccò Tiphaine ...