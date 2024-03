Le buone pratiche a sostegno della parità di genere sono tante Sempre di più Come racconta chi | in azienda | ci vive ed è in prima linea

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Valorizzare le donne. Promuovere la leadership femminile. Diffondere la certificazione per ladi. Cancellare i divari nella tecnologia e nelle retribuzioni. Coinvolgere i papà con congedi più lunghi. Formare il management su diritti, inclusione, pregiudizi. Sostenere il benessere e la salute fisica e mentale dei dipendenti. per raggiungere l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2023 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: raggiungere l’eguaglianza ed emancipare tutte le donne e le ragazze del mondo. ...