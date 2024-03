Le bollenti confessioni di Samantha De Grenet | “Io e Totti…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Infuria la guerra legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, accusato dalla showgirl di aver sperperato i soldi destinati in realtà ai suoi figli. I due intanto fanno a gara ad accusarsi reciprocamente di tradimento e intanto un’ex fiamma spunta dal passato di Totti:De. Nessun tradimento stavolta, la Deha raccontato in un’intervista rilasciata a Monica Setta per “Storie di donne al bivio” che la loro storia durò qualche mese nel 2020, quando Totti era single. L’ex Pupone, prima di incontrare Ilary Blasi, ebbe prima una relazione con Maria Mazza, ballerina tv e protagonista della trasmissione “Avanti un altro”. Adesso, a distanza di oltre 20 anni, la Deha rivelato un flirt mai confermato, ma di cui se ne parlò a lungo. La rivelazione di ...