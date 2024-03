Le barriere comunicative per uno studente di dottorato sordo significavano il rischio di burnout

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Linguaggio dei Segni nella Comunità Scientifica La mancanza di termini scientifici nelle lingue dei segni può ostacolare l’accesso all’educazione scientifica e alle carriere di ricerca per le persone sorde. Scienziati e studenti stanno lavorando per integrare il lessico scientifico nelle lingue dei segni, facilitando così il percorso di apprendimento. Il Percorso Accademico di una Dottoranda Sorda Megan Majocha, dottoranda in biologia dei tumori presso la Georgetown University di Washington DC, condivide la sua esperienza comessa sorde. Proveniente da una famiglia sorda, ha affrontato sfide e ha rafforzato il suo percorso accademico grazie alla collaborazione con interpreti e allo L'articolo proviene da News Nosh.

