Le api e la sfida del clima | Caldo e freddo anomali stressano gli insetti E c’è la vespa velutina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lunigiana, 7 marzo 2024 – La mimosa è simbolo della Festa delle Donne, è sempre stato un fiore di marzo, scelto apposta per questo. Ad un osservatore anche distratto non sarà sfuggito che da circa venti giorni colora i giardini con il suo giallo intenso e caratteristico, il soledelle prime settimane di febbraio l’ha fatta fiorire, prematuramente. Un evento così singolare, che potrebbe sembrare marginale, è tuttavia un’onesta rappresentazione degli effetti del cambiamentotico: settimane primaverili in pieno inverno e fredde gelate a marzo, estati prolungate per mesi. Quando ilha avviato la fioritura anche le api hanno cominciato a lavorare e cariche di polline giallissimo, a partire e tornare nelle loro arnie, in una frenesia anticipata. La terra di Lunigiana è da sempre terra di apicoltura, grazie al fatto di non ...