La Lazio saluta la Champions . Vince il Bayern con la doppietta di Kane e il sigillo di Muller vola ai quarti dopo essere resuscitata in Europa, suo habitat ... (iltempo)

La sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League può aver sancito la fine dell’era Sarri alla Lazio. D’altronde lo... (calciomercato)

RANKING UEFA, Italia sempre prima ma Bundes vicina: addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno ... che ha sancito l'eliminazione di Lazio, Real Sociedad, Lipsia e Copenaghen. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre ...firenzeviola

Lazio, l'addio di Immobile a giugno è uno senario concreto: ecco il motivo: Torna a farsi strada nella mente di Ciro Immobile l`idea di un addio alla Lazio a fine anno. Le voci che lo vedono attratto dalle avance degli arabi già dall`estate.calciomercato

TUTTOSPORT - Napoli, con il Torino out Ngonge, Cajuste e Rrahmani, pronto Ostigard: Come riporta Tuttosport, contro il Torino il Napoli dovrà fare ancora a meno di Jens Cajuste e Cyril Ngonge, infortunati, e non dovrebbe essere del match neanche Amir Rrahmani, difensore azzurro, usci ...napolimagazine