Lazio | Immobile dopo l’eliminazione dalla Champions | “Percorso bellissimo | ci servirà per essere più forti”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tramite un post su Instagram, Ciroha rotto il silenzioLeague della, sconfitta a Monaco di Baviera dal Bayern: “Buongiorno laziali, a volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia, ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il, e il nostro seppur con qualche rammarico è stato. Anche questa è un’esperienza chea noi tutti perpiù. Forza“. SportFace.

A due giorni dal ko in Champions League, Ciro Immobile affida ai social il suo pensiero sul cammino europeo della Lazio di quest'anno. L'eliminazione... (calciomercato)

La Lazio dice addio al sogno Champions perdendo contro il Bayern e Ciro Immobile viene additato come responsabile. “Un giorno sei re per 206 incredibili reti ... (ilnapolista)

Lazio, Abbate su Immobile: "Situazione delicata anche se ha un contratto sino al 2026 e l'Arabia ad oggi...": Sul banco degli imputati è finito Ciro Immobile che sta vivendo secondo il giornalista un ... anche la scorsa estate non è mai arrivata un’offerta concreta per lui e per la Lazio. Lui ha un contratto ...noibiancocelesti

Lazio, Abbate su Immobile: «C’è malessere sul suo futuro, situazione difficile»: Alcuni errori hanno influito sul risultato finale 3-0, consentendo al Bayern Monaco di eliminare la Lazio. Ecco cosa è mancato... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio ...lazionews24

