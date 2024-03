La società biancoceleste ha pubblicato poco fa la nota in cui specifica cosa sarà possibile fare in vista della partita di domenica allo Stadio Olimpico: una ... (notizie)

Non c'è solo la Lazio interessata allo Stadio Flaminio . Il secondo impianto di Roma, in stato di abbandono ormai da anni, è... (calciomercato)

Lotito precisa: "Inchiesta Gravina Sono totalmente estraneo": Di recente era stato fatto anche il nome del presidente della Lazio Claudio Lotito, che però ha prontamente smentito un suo possibilmente inserimento nella vicenda tramite un comunicato ufficiale. Ai ...lalaziosiamonoi

Lazio, Sarri in bilico La società toglie ogni dubbio: il comunicato: Dopo qualche voce di troppo, ci pensa la Lazio a fare chiarezza. Il futuro di mister Sarri non è in discussione, come confermato dal club e dal contratto in scadenza fino al 2025. Poche righe ma ...cittaceleste

Lazio, comunicato del club: 'Fiducia totale a Sarri': Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lazio smentisce le voci di un possibile addio di Sarri: "In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione,.calciomercato