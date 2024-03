L’Avanguardia della Chirurgia Laparoscopica | Esperienze | Innovazioni e Trattamenti dell’Obesità

(Di giovedì 7 marzo 2024) Già dal 1999, labariatrica ha rappresentato un pilastro fondamentalemia pratica medica. La costituzione di uno dei primi team multidisciplinari in Italia, comprendente figure professionali quali chirurghi, nutrizionisti e psicologi, ha segnato un passo significativo nel trattamentopatologica. L’approccio olistico adottato mira non solo al trattamento chirurgico del paziente ma anche al suo supporto psicologico e nutrizionale, aspetti cruciali per garantire il successo a lungo termine degli interventi. Nel corso degli anni, ho avuto l’opportunità di eseguire tutte le tipologie d’intervento previste dallabariatrica, dal bendaggio gastrico alla sleeve gastrectomy, dal bypass gastrico alla Roux alla diversione bilio-pancreatica, e anche re-interventi. Ciò che ha caratterizzato la ...

«Ero in seconda media: lezione sull’atomo. Me la ricordo come fosse ieri, quella mattina, la mia insegnante di scienze che parlava, la mia curiosità e il mio ... (iodonna)

Nikon acquisisce Red.com, leader delle cineprese digitali: Nikon ha annuncia di aver concluso un accordo per l'acquisizione del 100% delle quote associative di RED.com, LLC (RED), in base al quale RED diventerà una società interamente controllata da Nikon, in ...cellulare-magazine

WORLD HEALTH FORUM, PER QUATTRO GIORNI VENETO «CAPITALE» della MEDICINA MODERNA: Sono i protagonisti del World Health Forum Veneto, l’evento in programma da mercoledì 20 a sabato 23 marzo a Padova, tra il Salone del Palazzo della Ragione ...corrierequotidiano

Stifone, Centro visite e nuovi studi: ecco i progetti per rilanciare l’ex centrale idroelettrica: In particolare, l’amministrazione narnese ha incaricato ... Insomma, un primo passo per la nascita della seconda comunità energetica rinnovabile all’Avanguardia nel territorio narnese. Cer Ma di cosa ...umbria24