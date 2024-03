L’attrice Helen Mirren riceve la sua Barbie per la Giornata internazionale della donna

(Di giovedì 7 marzo 2024): un’icona celebrata con unaspeciale L’iconica attriceè stata recentemente onorata con unaspeciale in occasione. Modelli dicelebrati Oltre a, altre figure influenti come Kylie Minogue, Viola Davis, Shania Twain e l’umorista Enissa Amani sono state nominate “Modelli di” da Mattel. L'articolo proviene da News Nosh.

Helen Mirren, dichiarazione d'amore per la Puglia e la lotta contro la Xylella: a Tricase il messaggio davanti alle telecamere: “Questa è una terra meravigliosa uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. Amare la propria terra è trattarla bene, non sporcarla, non inquinarla, fallo anche ...quotidianodipuglia

Helen Mirren in difesa degli ulivi in Puglia: «Per me è come perdere il Colosseo a Roma»: Helen Mirren, oltre ad essere un delle attrici più riconosciute a livello mondiale è anche attivista nella difesa del patrimonio culturale ed ambientale. Nel corso dell’intervista di ieri nel ...ilmattino

Helen Mirren: «Con Monica Vitti mi sentivo un vermicino alla presenza di una dea»: Nella lunga intervista al Premio Oscar Helen Mirren, ospite nell’ultima puntata di ieri di "Splendida Cornice", il programma condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata ...leggo