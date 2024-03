L’atonalità kafkiana mormora imperterrita nella prosa di Ivo Andric

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Assenza di passionalità. Ecco ciò che fa di Ivoil grandissimo romanziere che è – romanziere solo dopo i cinquant’anni e per tre volte: Il pronte sulla Drina, La cronaca di Travnik e La signorina, tutti pubblicati nel fatale 1945. Prima, solo versi e racconti. E galera. Questa atonalitàsempredi, uno capace di raccontare indifferentemente turchi e francesi, generali e contadini, analfabeti e sapienti, visir e invalidi. E di scrivere una poesia che, a quella, somiglia in tutto e per tutto: due le raccolte, medesimo il tono privo di enfasi, composto, nobilmente feriale. I confini geograficamente circoscritti in cui tutte le storie di? si svolgono sono l’inevitabile traduzione spaziale della sua ...